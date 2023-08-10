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«Ахмат» — «Балтика»: где смотреть матч Кубка России 10 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Ахмат» — «Балтика» 10 августа 2023 года
Евгений Коростелев
«Ахмат».
Фото Официальный сайт «Ахмата»
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10 августа в Грозном состоится матч второго тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ между «Ахматом» и «Балтикой». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на «Ахмат Арене», в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.45 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.

Кубок России. Группа C
10 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом «Ахмат». На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.11, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.53 (26%), успех «Балтики» — за почти те же 3.48 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного результата принесет выигрыш в 3480 рублей, а чистая прибыль составит 2480 рублей.

Условие «ничья или победа «Балтики» доступно за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.99. В трех последних играх с участием калининградцев в двух у грозненцев прошел «верх» по голам.

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Вариант «обе забьют» оценен приятными 1.71. Не зря, ведь в двух прошлых играх и те и другие обменялись голами с соперниками.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • 2:1 в пользу «Ахмата» — за 8.00;

  • 1:0 — за 8.50.

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Футбол
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ФК Ахмат
ФК Балтика
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