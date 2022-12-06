6 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира Испания сыграет с Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.45 мск. Фернандо Рапаллини из Аргентины — главный арбитр встречи.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Испания — безоговорочный фаворит встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 6.90 (13%).

Ставка в 1000 рублей на то, что команды не выявят победителя за 90 минут, принесет 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

Сборная Марокко не проигрывает 10 матчей подряд. На то, что она не уступит испанцам по истечении 90 минут, котировка — 2.50.

У «Фурии роха» две игры в группе завершились «верхом» по голам, а во встрече с Германией для этого не хватило всего одного мяча. ТБ 2.5 идет за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.69.

Вариант «обе забьют» предложен за 2.32, противоположный исход — за 1.61.

Эксперты считают, что автором гола в составе Испании с наибольшей долей вероятности станет Альваро Мората (2.40). У Марокко точного удара ждут от Хокима Зиеша и Юсефа Эн-Несири (5.00).

Три наиболее вероятных точных счета говорят о преимуществе команды Луиса Энрике:

1:0 в пользу Испании идет за 5.10;

2:0 — за 6.10;

ничья 1:1 — за 7.20.

Прогноз и ставка на матч Марокко — Испания

Сборная Марокко отлично обороняется — пропустила только в трех матчах из последних десяти. На групповом этапе африканцам удалось остановить Хорватию и Бельгию — те суммарно набили чуть больше 1 xG. Единственный мяч в ворота марокканцев влетел после удара своего же игрока — автогол забил Наиф Агуэрд.

Испания здорово отыграла только матч против Коста-Рики (7:0), но в двух других встречах забила всего по одному мячу. Массированную и качественную оборону команды Валида Реграги дважды пробить ей будет очень сложно, а тем более отличиться в обоих таймах.

Рекомендуемая ставка: Испания забьет только в одном из таймов за 1.87.