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«Марсель» — «Гавр»: Кузяев не испугается проблемных провансальцев

Прогноз на матч лиги 1 «Марсель» — «Гавр» 8 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Далер Кузяев («Гавр»).
Фото Global Look Press
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8 октября Далер Кузяев и «Гавр» навестят заваливший старт сезона «Марсель» в восьмом туре чемпионата Франции. Поединок состоится на стадионе «Велодром» и начнется в 14.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Тома Леонар. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 14:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Гавр

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех южан можно с коэффициентом 1.48, это около 64% вероятности. Победу темно-синих предложили с котировкой 6.77 (15%). Раздел очков доступен за 4.68 (21%).

Этой осенью «Марсель» не выиграл еще ни разу: два поражения и две ничьих в чемпионате плюс еще два мирных результата в Лиге Европы. Если вы верите, что «Гавр» как минимум не уступит на «Велодроме», то можете взять опцию Х2 за 2.76.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15. Вариант «обе забьют» оценен за 1.93, обратный рынок — за 1.88.

Далер Кузяев отметился уже двумя голами в семи турах лиги 1. Точный выстрел россиянина в ворота бело-голубых дали за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Гавр»

На «Велодроме» встретятся соседи по таблице: раздираемые скандалами провансальцы на старте чемпионата чередовали победы с ничьими, а после разгрома от «ПСЖ» (0:4) и поражения от «Монако» (2:3) рухнули на 13-е место. От зоны стыков «Марсель» отделяет всего три очка.

Новый клуб Далера Кузяева вернулся в лигу 1 спустя 14 лет и в гостях не уступил еще ни разу — разошелся миром с «Монпелье» (2:2), «Ренном» (2:2) и «Лионом» (0:0). Текущая форма южан позволяет темно-синим надеяться на продолжение серии.

Рекомендуемая ставка: «Гавр» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.92.

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Далер Кузяев
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ФК Марсель
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