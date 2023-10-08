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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 8 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА 8 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Спартак».
Фото Global Look Press
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8 октября на «Открытие Банк Арене» состоится московское дерби — «Спартак» примет ЦСКА. Встреча 11-го тура чемпионата России стартует в 19.00 по столичному времени по свистку судьи Кирилла Левникова. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 18.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: поставить на коллектив Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 39% вероятности. Триумф ЦСКА предлагают с котировкой 2.98 (34%). Ничья идет за 3.73 (27%) — это наименее ожидаемый исход.

Выигрыш «Спартака» с форой (0) оценили в 1.71. Аналогичная опция на красно-синих имеется за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15. В прошлом сезоне оба московских дерби пробили «верх» по голам.

Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 1.62. На «обе забьют — нет» дали 2.28.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски пополнил активно растущий лазарет «Барсы». Но каталонцы научились побеждать и без лидеров

Красно-белые не отличились в двух поединках подряд. Продолжение серии и «сухарь» в исполнении Игоря Акинфеева можно взять за 4.13.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.40;
  • 2:1 в пользу «Спартака» — за 8.50;
  • 1:0 — за 9.50.

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