Прогнозы на спорт
Сегодня, 00:15
18 сентября в одном из стартовых матчей дня КХЛ магнитогорский «Металлург» сразится с екатеринбургским «Автомобилистом». Игра пройдет на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что игра с большей долей вероятности закончится победой «Металлурга». Взять успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, что примерно 41% реальности. Ничья идет за 4.00 (22%), триумф «Автомобилиста» — за 2.70 (37%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет прибыль в размере 1700 рублей (на счет вернутся 2700 рублей).
«Автомобилист» проиграл «Металлургу» в основное время всего один из 11 последних матчей. Вариант Х2 оценен в 1.61.
Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.85, ТМ 4.5 — за 2.00.
«Металлург» забил в первом периоде в шести последних матчах в КХЛ. На то, что это случится снова, котировка — 1.83.
Считаете, что счет в игре откроют хозяева? Такой вариант предложен за 1.80, на гостей — за 1.89.
Команды уже встречались в этом сезоне — в стартовом матче «Автомобилист» оказался сильнее в овертайме, забросив победную шайбу уже на 18-й секунде (3:2). Причем екатеринбуржцы уступали 1:2 за пять минут до конца основного времени, но показали характер.
Несмотря на тот успех, команда под руководством Николая Заварухина занимает пятое место в конференции после семи игр (девять очков), а «Металлург» лидирует в таблице (11). Магнитогорцы выиграли пять встреч подряд (в том числе у ЦСКА, «Динамо» и «Салавата») и лишь в последней вдруг уступили «Ладе». Дома Коробкин, Кошелев и остальные вполне могут взять у «Автомобилиста» реванш, но лучше все же подстраховаться.
Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.84.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|0 : 2