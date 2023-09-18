18 сентября в одном из стартовых матчей дня КХЛ магнитогорский «Металлург» сразится с екатеринбургским «Автомобилистом». Игра пройдет на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что игра с большей долей вероятности закончится победой «Металлурга». Взять успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, что примерно 41% реальности. Ничья идет за 4.00 (22%), триумф «Автомобилиста» — за 2.70 (37%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет прибыль в размере 1700 рублей (на счет вернутся 2700 рублей).

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» в основное время всего один из 11 последних матчей. Вариант Х2 оценен в 1.61.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.85, ТМ 4.5 — за 2.00.

«Металлург» забил в первом периоде в шести последних матчах в КХЛ. На то, что это случится снова, котировка — 1.83.

Считаете, что счет в игре откроют хозяева? Такой вариант предложен за 1.80, на гостей — за 1.89.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»

Команды уже встречались в этом сезоне — в стартовом матче «Автомобилист» оказался сильнее в овертайме, забросив победную шайбу уже на 18-й секунде (3:2). Причем екатеринбуржцы уступали 1:2 за пять минут до конца основного времени, но показали характер.

Несмотря на тот успех, команда под руководством Николая Заварухина занимает пятое место в конференции после семи игр (девять очков), а «Металлург» лидирует в таблице (11). Магнитогорцы выиграли пять встреч подряд (в том числе у ЦСКА, «Динамо» и «Салавата») и лишь в последней вдруг уступили «Ладе». Дома Коробкин, Кошелев и остальные вполне могут взять у «Автомобилиста» реванш, но лучше все же подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.84.

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