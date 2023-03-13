Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Милан» — «Салернитана»: где смотреть матч серии А 13 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Салернитана» 13 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

13 марта в 26-м туре чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Милан» и «Салернитана». Матч начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Федерико Ла Пенна.

Италия. Серия А. 26-й тур
13 мар, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Салернитана

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает «Милан» фаворитом противостояния: победа россонери оценена в 1.27, это примерно 77% вероятности исхода. Ничья предложена за 6.15 (16%), триумф «Салернитаны» — за 12.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном результате принесет выигрыш в 6150 рублей.

В двух из трех последних очных матчей команды забивали не менее трех голов. На ТБ 2.5 доступен коэффициент 1.68, на ТМ 2.5 — 2.28.

«Салернитана» не проиграла в двух матчах подряд — разгромила «Монцу» (3:0) и поделила очки с «Сампдорией» (0:0). На продолжение беспроигрышной серии с «Миланом» предложена котировка 4.03.

За всю историю противостояния лишь два поединка завершились без голов от обеих команд. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Условие «обе забьют — нет» предложено за 1.66.

Взять победу «Милана» с форой (-1.5) можно за 1.81.

Красно-черные не пропустили в пяти последних встречах из шести во всех турнирах. Ставка на то, что гости не забьют, доступна за 1.78.

Самый вероятный результат, по версии аналитиков ОЛИМПБЕТ, — победа «Милана» 2:0. Данный исход доступен за 5.99.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Салернитана
0
Читайте также
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
Провал «Салавата Юлаева»
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Жирона» — «Атлетико»: прогноз на матч ла лиги 13 марта 2023 года