20 декабря в Англии пройдут матчи 1/8 Кубка лиги. В одном из них «Лестер» сразится с «Милтон Кинс Донс». Встреча состоится на стадионе «МК» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный рефери — Андре Марринер. В России игра показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Лестеру». На победу «Лис» в основное время можно поставить за 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), успех «МК» — за 10.5 (6%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 10 500 рублей.

Вариант 1Х предложен за 3.50. Также можно поддержать аутсайдера форой (+1.5) за 2.80 или Ф1(+2.5) — за 1.34.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.22.

Случится ли обмен голами? Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на «обе забьют — нет» — за 1.74.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Прогноз и ставка на матч «Милтон Кинс Донс» — «Лестер»

В этом матче не может быть другого результата, кроме как победа «Лестера». Хотя «Лисы» тяжело начали сезон и идут только 13-ми в АПЛ, против одной из худших команд первой лиги они должны чувствовать себя богами.

У «МК» пять поражений в последних десяти матчах, причем семь из них завершились «верхом» по голам. Результативной победы «Лестера» стоит ждать и в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.96.