Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Мирра Андреева — Елена Рыбакина: 16-летняя россиянка способна на подвиг

Прогноз на матч WTA Пекин Мирра Андреева — Елена Рыбакина 4 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Мирра Андреева.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

4 октября российскую теннисистку Мирру Андрееву ждет непростое испытание в лице представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Спортсменки встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч начнется не ранее 12.30 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

Даниил Медведев. Медведев в шаге от шестого трофея в сезоне. В финале Пекина его ждет очень удобный соперник

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предлагают на Андрееву коэффициент 3.12, это примерно 28% вероятности исхода. Рыбакина идет фаворитом — ее успех оценен в 1.38 (72%).

Если вы считаете, что Мирра возьмет хотя бы партию, оформите этот вариант за 1.83. А в случае победы Елены со счетом 2:0 сыграет котировка 1.91.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.99, ТМ 21.5 — за 1.85.

Выигрыш Андреевой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.77, триумф Рыбакиной с гандикапом (-4.5) — за 2.08.

Шесть и более брейков в игре идут за 1.65, пять и менее — за 2.10. В двух предыдущих матчах в турнире россиянка ни разу не отдала свою подачу.

Сандро Тонали и&nbsp;Мэтт Таргетт. «Эти идиоты сделали мне больно». Расстроит ли «Ньюкасл» Видаля в первом за 20 лет домашнем матче ЛЧ?

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Елена Рыбакина

Мирра прогрессирует невероятными темпами. В турнире в Пекине с учетом квалификации провела четыре матча и все завершила в двух сетах, ни разу не позволив соперницам выиграть больше четырех геймов. Причем противостояли ей финалистка и победительница «Ролан Гаррос» — 2021 Павлюченкова и Крейчикова. 16-летняя россиянка играла максимально агрессивно и в большинстве случаев очень глубоко, не оставляя конкуренткам времени и выбора для ответа.

В третьем круге Андрееву проэкзаменует Елена Рыбакина, которая в последнее время часто травмируется и болеет. По этой причине представляющая Казахстан москвичка не показывает такого же легкого и устрашающего тенниса, как в первой половине сезона. Поэтому бороться с ней точно можно, и Мирра это сделает.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой (+4.5) гейма за 1.77.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
0
Читайте также
Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор по организационному развитию PARI: «В индустрии действительно существует нехватка кадров»