4 октября российскую теннисистку Мирру Андрееву ждет непростое испытание в лице представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Спортсменки встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч начнется не ранее 12.30 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предлагают на Андрееву коэффициент 3.12, это примерно 28% вероятности исхода. Рыбакина идет фаворитом — ее успех оценен в 1.38 (72%).

Если вы считаете, что Мирра возьмет хотя бы партию, оформите этот вариант за 1.83. А в случае победы Елены со счетом 2:0 сыграет котировка 1.91.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.99, ТМ 21.5 — за 1.85.

Выигрыш Андреевой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.77, триумф Рыбакиной с гандикапом (-4.5) — за 2.08.

Шесть и более брейков в игре идут за 1.65, пять и менее — за 2.10. В двух предыдущих матчах в турнире россиянка ни разу не отдала свою подачу.

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Елена Рыбакина

Мирра прогрессирует невероятными темпами. В турнире в Пекине с учетом квалификации провела четыре матча и все завершила в двух сетах, ни разу не позволив соперницам выиграть больше четырех геймов. Причем противостояли ей финалистка и победительница «Ролан Гаррос» — 2021 Павлюченкова и Крейчикова. 16-летняя россиянка играла максимально агрессивно и в большинстве случаев очень глубоко, не оставляя конкуренткам времени и выбора для ответа.

В третьем круге Андрееву проэкзаменует Елена Рыбакина, которая в последнее время часто травмируется и болеет. По этой причине представляющая Казахстан москвичка не показывает такого же легкого и устрашающего тенниса, как в первой половине сезона. Поэтому бороться с ней точно можно, и Мирра это сделает.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой (+4.5) гейма за 1.77.

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