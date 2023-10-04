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«Факел» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 4 октября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Факел» — ЦСКА 4 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
ЦСКА.
Фото Официальный телеграм-канал ПФК ЦСКА
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4 октября в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сразится в гостях с «Факелом». Игра на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 14.25 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин.

FONBET Кубок России. Группа A
04 окт, 14:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

ЦСКА — фаворит гостевого матча, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Триумф армейцев в основное время оценен коэффициентом 2.30, это примерно 44% вероятности исхода. На победу «Факела» выставлена котировка 3.22 (28%), на ничью — 3.27 (28%).

Во втором туре воронежцы неожиданно победили в гостях (2:0). На то, что они не уступят в предстоящей встрече, можно поставить за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.60.

Обмен голами предложено оформить за 1.96, противоположный вариант — за 1.83. В этом году соперники провели два матча, и ни в одном условие «обе забьют» не сыграло.

На два и более гола в исполнении москвичей коэффициент 2.41, на ИТМ2 (1.5) — 1.49.

Хосеп Гвардиола (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Сити» уступил в двух матчах подряд и теперь едет к «Лейпцигу». Чемпионы Англии никогда не обыгрывали «РБ» в гостях

Прогноз и ставка на матч «Факел» — ЦСКА

Действующий победитель Кубка России выиграл в основное время всего один из четырех матчей групповой стадии и идет вторым после «Оренбурга». «Сочи» и «Факел» поджимают, поэтому ЦСКА очень нужна победа в Воронеже, чтобы избежать нервотрепки в заключительном туре и снять все вопросы о выходе в плей-офф.

Да, обычно Кубок используют как полигон для резервистов, но что-то подсказывает: на этот раз Федотов не будет слишком сильно миксовать состав. А это значит, что у армейцев будет шанс поквитаться за поражение во втором туре в Москве. Все-таки по уровню команды находятся на разных полюсах.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 2.30.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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