Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Салернитана» 30 апреля 2023 года

30 апреля в 32-м туре серии А «Наполи» постарается оформить чемпионство в игре против «Салернитаны». Команды сойдутся на стадионе имени Диего Марадоны. Арбитр Маттео Марченаро даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 15.55 мск.

«Наполи» не упустит победу, считают букмекеры. На успех парней Лучано Спаллетти предложен коэффициент 1.24, что соответствует 79% вероятности результата. Ничья доступна за 6.60 (14%), триумф гостей — за огромные 13.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 6600 рублей, если «Салернитана» сотворит сенсацию.

Букмекеры верят в множество результативных ударов. На тотал больше 2.5 мяча представлена котировка 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.43.

«Салернитана» выдала беспроигрышную серию из восьми поединков, не уступив даже «Милану» (1:1) и «Интеру» (1:1). Продление белой полосы «гранатовых» оценено в 4.37.

«Наполи» не пропустил в четырех из шести предыдущих встреч. Обмен голами предложен за 2.25, обратный рынок — за 1.65.

Самый вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. Букмекеры дали на него котировку 5.93.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Салернитана»

У неаполитанцев черная полоса в домашних встречах. Парни Спаллетти не выиграли трижды подряд при родных болельщиках (ничья и два поражения). При этом «Наполи» не забил ни разу, хотя обладает самой результативной атакой в серии А (67 забитых голов).

В то же время «Салернитана» в последнее время хороша в игре на ограничение. Она выдала четыре гостевые ничьи подряд и не уступила в восьми поединках в принципе. А еще «гранатовые» не пропустили больше одного мяча в шести предыдущих турах.

Но в пользу хозяев говорит история: они взяли у «Салернитаны» все три матча с общим счетом 7:1. А еще у неаполитанцев сумасшедшая мотивация: если они победят, а «Лацио» не наберет три очка в параллельной встрече с «Интером», то Хвича и компания завоюют скудетто при своих фанатах. Вряд ли «Наполи» упустит такой шанс подарить праздник всему городу и покажет яркий футбол.

Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.70.