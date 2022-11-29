Прогнозы на спорт
Сегодня, 17:15
29 ноября в третьем матче группового этапа ЧМ сборная Нидерландов сыграет с хозяевами турнира. Посмотреть на то, как команда Катара попробует оказать сопротивление, можно будет на сайте mathctv.ru или телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 17.45 по московскому времени, сама же игра начнется в 18.00 мск на стадионе «Эль-Баит».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает голландцев фаворитами с огромным отрывом. Поставить на Нидерланды можно за 1.25, это 80% вероятности. Ничья предложена за 6.90 (12%), победа Катара — за 12.5 (8%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6900 рублей.
Если считаете, что Катар сотворит чудо и наберет очки в последнем матче домашнего мундиаля, оформите ставку за 4.40.
Не устраивают коэффициенты на победителя? Подкорректируйте их при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.67, Ф2(+1.5) — за 2.20.
Катар безнадежен в атаке — кое-как забили один гол на турнире. Поэтому обмена голами эксперты не ждут — вариант «обе забьют» оценили в 2.06.
Аналитики рассчитывают на результативный матч — тотал больше 2.5 мяча идет всего за 1.51.
Три наиболее вероятных точных счета:
• 2:0 в пользу Нидерландов — за 6.30;
• 3:0 — за 7.20;
• 1:0 — за 7.90.