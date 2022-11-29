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Сегодня, 17:15

Нидерланды — Катар: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Нидерланды — Катар 29 ноября 2022 года
Артем Белинин
Луи ва Гал.
Фото Global Look Press
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29 ноября в третьем матче группового этапа ЧМ сборная Нидерландов сыграет с хозяевами турнира. Посмотреть на то, как команда Катара попробует оказать сопротивление, можно будет на сайте mathctv.ru или телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 17.45 по московскому времени, сама же игра начнется в 18.00 мск на стадионе «Эль-Баит».

Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Нидерланды
Катар

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает голландцев фаворитами с огромным отрывом. Поставить на Нидерланды можно за 1.25, это 80% вероятности. Ничья предложена за 6.90 (12%), победа Катара — за 12.5 (8%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6900 рублей.

Если считаете, что Катар сотворит чудо и наберет очки в последнем матче домашнего мундиаля, оформите ставку за 4.40.

Не устраивают коэффициенты на победителя? Подкорректируйте их при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.67, Ф2(+1.5) — за 2.20.

Коди Гакпо и&nbsp;Дэйли Блинд. Нидерланды — Катар: кто-то верит, что хозяева ЧМ остановят Депая и Гакпо?

Катар безнадежен в атаке — кое-как забили один гол на турнире. Поэтому обмена голами эксперты не ждут — вариант «обе забьют» оценили в 2.06.

Аналитики рассчитывают на результативный матч — тотал больше 2.5 мяча идет всего за 1.51.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 в пользу Нидерландов — за 6.30;

• 3:0 — за 7.20;

• 1:0 — за 7.90.

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Иран — США: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире