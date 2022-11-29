29 ноября в матче третьего тура группового этапа встретятся первая и последняя команды группы B — Англия и Уэльс. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али», словенец Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Трех львов» огромными фаворитами матча: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.50, что составляет примерно 65% вероятности. Успех валлийцев оценен в 7.80 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.30 (23%).

Верите в первую победу Уэльса на турнире? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «драконов» при благополучном результате принесет 7800 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают серьезное преимущество англичан:

• победа Англии 1:0 идет за 5.80;

• 2:0 — за 6.10;

• ничья 1:1 — за 7.80.

Англия удачно проводит матчи против Уэльса — выиграла в шести последних матчах, из которых лишь один был неофициальным. Считаете, что в предстоящей встрече валлийцы прервут грустную серию? Поставить на то, что команда Гарета Бэйла хотя бы не уступит, можно с коэффициентом 2.80.

Коллектив Гарета Саутгейта в первом туре пристрелил Иран со счетом 6:2, но в следующей игре против США не забил ни одного мяча. Индивидуальный тотал англичан больше 1.5 гола доступен за 1.68, ИТМ2 (1.5) — за 2.20.

Уэльс же за два тура оформил лишь один забитый мяч в игре против США (1:1). ИТБ1 (1.5) можно взять за 4.90, обратный рынок оценен в 1.18.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на то, что каждый тайм выиграют разные команды, можно с котировкой 6.50.