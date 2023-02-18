18 февраля «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Ноттингему» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд», главный арбитр Грэм Скотт даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. В России легально не транслируют игры АПЛ.

Букмекеры в предстоящем матче отдали предпочтение «горожанам»: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.37, вероятность — примерно 71%. Успех «Ноттингема» доступен за 8.60 (11%). Даже на ничью предложена гораздо более низкая котировка — 5.30 (18%).

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Команды встречались в пятом туре, и тогда «горожане» уничтожили соперника со счетом 6:0. В том матче неудержимый Эрлинг Холанн оформил хет-трик. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Ноттингем» не проиграет, можно за 3.30.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи намекают на огромное преимущество гостей:

• победа «Ман Сити» 2:0 идет за 6.20;

• успех 1:0 — за 7.10;

• разгром 3:0 — за 8.10.

Вероятно, предстоящий матч тоже получится результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.27. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.65, ТМ 3.5 — в 1.52.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Сити» 18 февраля 2023 года

«Горожане» забивают больше всех в АПЛ: за 23 матча наколотили 59 мячей, в среднем это 2.56 гола за игру. В двух последних турах команда Пепа Гвардиолы забивала строго по три раза. Матчи «Сити» в этом сезоне нередко получаются результативными: из пяти последних игр «горожан» в АПЛ в четырех они вместе с соперником пробивали отметку в три забитых мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.