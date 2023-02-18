Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
18 февраля «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Ноттингему» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд», главный арбитр Грэм Скотт даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. В России легально не транслируют игры АПЛ.
Букмекеры в предстоящем матче отдали предпочтение «горожанам»: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.37, вероятность — примерно 71%. Успех «Ноттингема» доступен за 8.60 (11%). Даже на ничью предложена гораздо более низкая котировка — 5.30 (18%).
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Команды встречались в пятом туре, и тогда «горожане» уничтожили соперника со счетом 6:0. В том матче неудержимый Эрлинг Холанн оформил хет-трик. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Ноттингем» не проиграет, можно за 3.30.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи намекают на огромное преимущество гостей:
• победа «Ман Сити» 2:0 идет за 6.20;
• успех 1:0 — за 7.10;
• разгром 3:0 — за 8.10.
Вероятно, предстоящий матч тоже получится результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.27. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.65, ТМ 3.5 — в 1.52.
«Горожане» забивают больше всех в АПЛ: за 23 матча наколотили 59 мячей, в среднем это 2.56 гола за игру. В двух последних турах команда Пепа Гвардиолы забивала строго по три раза. Матчи «Сити» в этом сезоне нередко получаются результативными: из пяти последних игр «горожан» в АПЛ в четырех они вместе с соперником пробивали отметку в три забитых мяча.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.