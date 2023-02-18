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Сегодня, 12:15

«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч ФОНБЕТ КХЛ 18 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ФОНБЕТ КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 18 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Тахир Мингачев.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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18 февраля в ФОНБЕТ КХЛ состоится матч топ-команд Западной конференции — «Локомотив» на своем льду примет ЦСКА. Встреча ярославцев и москвичей пройдет на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

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Букмекеры считают «Локомотив» небольшим фаворитом игры. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (24%), успех ЦСКА — за 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на триумф ярославцев в случае положительного результата принесет выплату в 2450 рублей, а чистая прибыль составит 1450 рублей.

«Локомотив» не проигрывает ЦСКА в течение четырех последних матчей, а последняя встреча команд завершилась разгромом армейцев — 4:1. Вариант 1Х идет за 1.39, Х2 — за 1.51.

В пяти последних играх из восьми с участием москвичей было заброшено пять и более шайб. ТБ 4.5 в предстоящем матче оценен в 2.15, ТМ 4.5 — в 1.70.

ЦСКА последние три гостевые встречи довел до овертайма: успех хозяев в дополнительное время можно взять за 7.60, гостей — за 8.10.

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В четырех предыдущих матчах на площадке «Локо» команды неизменно забрасывали две и более шайбы в первом периоде. На ТБ 1.5 гола в стартовые 20 минут котировка — 2.34.

Победа ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.78, успех москвичей — за 2.03.

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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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