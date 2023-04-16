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«Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 16 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед» 16 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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16 апреля «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура АПЛ отправится на выезд к «Ноттингем Форрест». Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд». Главный арбитр Саймон Хупер даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России нет официального вещателя чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
16 апр, 18:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Букмекеры считают «красных дьяволов» однозначными фаворитами: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 56% вероятности. Успех «лесников» предложен с котировкой 4.89 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.99 (24%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном результате принесет 1730 рублей.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: в первом круге АПЛ и дважды в полуфиналах Кубка Лиги. Все матчи завершились сухими победами «красных дьяволов» (два раза по 3:0 и однажды 2:0). В последний раз «Ноттингем» не уступал «МЮ» еще в 1995-м (1:1). Поставить на непоражение хозяев в предстоящей встрече можно за 2.18.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.31;

• победа «МЮ» 1:0 — за 7.75;

• успехи гостей 2:1 и 2:0 — за 8.25.

Эксперты считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.07.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед»

Гости выглядят серьезными фаворитами: они уже трижды в этом сезоне всухую обыграли «Форест» и к предстоящей встрече подошли в гораздо лучшем состоянии. «Ноттингем» не может выиграть в чемпионате на протяжении девяти туров, в шести из которых уступил. Команда даже опустилась в зону вылета. «МЮ» же борется за место в Лиге чемпионов и делает это неплохо: последние два матча манкунианцев в АПЛ закончились их сухими победами, что закрыло серию из трех безуспешных игр.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.73.

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