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Сегодня, 14:15

«Ростов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 16 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 16 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Малком.
Фото Global Look Press
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16 апреля состоится центральный матч 23-го тура РПЛ, в котором занимающий второе место «Ростов» сыграет с лидирующим «Зенитом». Встреча состоится на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.40 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Зенит» фаворитом встречи. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Ростова» — за 6.21 (14%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 6210 рублей, а чистая прибыль — 5210 рублей.

«Ростов» свел вничью половину из четырех последних матчей с «Зенитом». На то, что команда Карпина не уступит, котировка — 2.49.

В шести из семи предыдущих встреч между командами прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.

Считаете, что Малком и остальные атакующие игроки «Зенита» оформят хотя бы два забитых мяча? ИТБ2 (1.5) оценен в 1.72, ИТМ2 (1.5) — в 2.14.

Соперники обменялись голами в четырех последних играх. Вариант «обе забьют» предложен за 1.99, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:0 в пользу гостей за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Зенит»

«Зениту» осталось сделать, по сути, один шаг к чемпионству — победа в предстоящей игре позволит команде Сергея Семака оторваться от преследователей на 12 очков за шесть туров до конца сезона. Безусловно, сине-бело-голубые сделают все возможное, чтобы выполнить задачу, тем более что «Ростов» находится сейчас не в такой форме, в которой был в первой половине сезона.

Желто-синие свели к ничьей два последних матча с «Оренбургом» (2:2) в РПЛ и с «Краснодаром» (1:1) в Кубке, а до этого одержали четыре натужные победы над аутсайдерами — «Торпедо» (2:1), «Химками» (1:0) и «НН» (2:1 и 1:0). Также стоит вспомнить недавний провал во встрече с «Локомотивом» — защитники южан допустили множество ошибок и позволили Дзюбе оформить хет-трик (3:1).

В 2023-м «Ростов» провел дома четыре матча и пропустил в каждом из них. В среднем команда Карпина вынимает мяч из ворот 1.33 раза в играх на своем поле, а «Зенит» забивает 1.63 гола в гостях. В предыдущих трех встречах на «Ростов Арене» сине-бело-голубые неизменно оформляли хотя бы два мяча. Наверняка то же самое произойдет и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.72.

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