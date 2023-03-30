31 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся одни из лидеров сезона — «Нью-Джерси Девилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды занимают соответственно третье и пятое место в Восточной конференции. Игра пройдет на арене «Пруденшиал-центр» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально НХЛ не показывают.

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Девс» в основное время можно с коэффициентом 2.20, это примерно 43% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 2.75 (35%), ничья идет за 4.30 (22%).

Верите в выигрыш команды Артемия Панарина? Ставка в 1000 рублей на триумф «Рейнджерс» в основное время при благоприятном исходе принесет 2750 рублей.

Также доступны рынки на победы команд с учетом овертайма и серии буллитов. Итоговый успех «Нью-Джерси» оценен в 1.75, «Нью-Йорка» — в 2.10.

Предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.40;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.50, Ф1(+1.5) — за 1.28.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 5.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.20. Команды встречались в этом сезоне уже три раза и в каждой игре забрасывали на двоих минимум шесть шайб.

Наиболее вероятный автор гола в составах обоих коллективов — нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Американец в этом сезоне отличился уже 40 раз. Поставить на его шайбу можно за 2.25.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк»

На арене «Пруденшиал-центр» схлестнутся одни из самых результативных команд НХЛ в этом сезоне. «Девилз» за 74 матча забросили 257 шайб, «Рейнджерс» — 253 за такое же количество игр. К тому же друг с другом оппоненты часто выдавали яркие поединки. В этом сезоне в каждом из трех матчей они заколачивали на двоих минимум шесть голов, причем и «Нью-Джерси», и «Нью-Йорк» в каждой встрече забрасывали не меньше трех шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.67.