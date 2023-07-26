26 июля ЦСКА в первом туре группового этапа Кубка России приедет в гости к «Оренбургу». Игра пройдет на стадионе «Газовик» и стартует в 16.15 по московскому времени. Главный судья — Павел Кукуян. В прямом эфире начиная с 16.00 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на триумф ЦСКА предлагают с коэффициентом 2.01, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш сине-белых оценен в 3.43 (29%). Котировка на ничью — 3.93 (25%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков в случае удачного исхода принесет 3930 рублей.

Виктория «Оренбурга» с форой (0) идет за 2.57. Если верите в армейцев, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.51.

Команды огорчили друг друга в обоих матчах минувшего сезона РПЛ. Обмен голами представлен за 1.59, обратный рынок — за 2.34.

В пяти подряд очных поединках оппоненты неизменно пробивали «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — ЦСКА

В новом сезоне армейцы стартовали с двух проигрышей — сначала от «Зенита» в Суперкубке России (0:0, 4:5 по пенальти). А в первом туре РПЛ влетели «Уралу» в Екатеринбурге (1:2). Теперь действующий обладатель Кубка России попробует не уступить в третий раз подряд.

«Оренбург» тоже открыл чемпионат с поражения — «Спартаку» на «Открытие Арене» (2:3). Команда Иржи Ярошика достойно смотрелась против красно-белых, а решающий мяч пропустила только на первой минуте компенсированного времени. Но это не делает хозяев стадиона «Газовик» фаворитами против ЦСКА: красно-синие ни разу не проиграли в Оренбурге (три победы и ничья), а в пяти последних играх ни разу не огорчили соперника меньше двух раз.

Парни Владимира Федотова преисполнены мотивацией исправиться за неудачные результаты на старте сезона и сделают все, чтобы забить как минимум не меньше хозяев.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА не уступит и ТБ 2.5 за 2.18.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей