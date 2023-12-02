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Сегодня, 17:15

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 2 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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2 декабря «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в 15-м туре чемпионата Испании сыграет на выезде с «Осасуной». Встреча состоится на стадионе «Эль Садар» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на онлайн-сервисе «Okko Спорт». Главный арбитр — Хуан Луис Пулидо.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал Сосьедад

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что удача улыбнется гостям. На победу «Реал Сосьедад» можно оформить за 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Мирный результат доступен за 3.20 (31%), триумф «Осасуны» — за 3.49 (24%).

Вариант «ничья или победа «Осасуны» оценен котировкой 1.70.

Если в матче будет забито три и более мяча, сыграет пари за 2.45. ТМ 2.5 при этом идет за 1.55.

Обмена голами между этими командами не случалось с января 2021 года. Условие «обе забьют» можно взять за 2.11, «обе забьют — нет» — за 1.72.

На дебютный гол Захаряна в Испании коэффициент — 5.20. В игре ЛЧ с «Зальцбургом» он был очень близок к цели.

Приятными 1.82 оценено превосходство гостей по ударам в створ. Если же больше верите в хозяев, возьмите их успех за 2.40.

&laquo;Спартак&raquo;. «Ахмат» — худшая домашняя команда сезона. Но «Спартак» не вывезет третий гостевой матч за неделю

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, намекают на небольшое превосходство басков:

  • ничья 0:0 — 5.69;

  • 1:1 — 6.09;

  • 1:0 на «Реал» — 6.30.

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Футбол
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ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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