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Сегодня, 18:15

PARI сняла музыкальный клип про персонажа из Counter-Strike

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Букмекерская компания представила музыкальный клип на композицию «Этот раунд», посвященную повседневной жизни героя из Counter-Strike. Его зовут PARI DUDE. Он обычный парень, который попал из игры в реальный мир. Клип опубликован на официальном канале PARI Esports на YouTube.

Зрители смогут найти в ролике множество отсылок к известным мемам и деталям игры Counter-Strike, начиная от «ковров», хорошо знакомых фанатам карты Mirage, и заканчивая «бананом», который любят занимать все игроки на Inferno. Кроме того, домашним питомцем PARI DUDE стала курица — один из основных символов CS.

В клипе также обыграна подготовка главного героя к матчам — он тренирует прыжки, подсадки и стрейфы, запоминает необходимые раскидки гранат, закупается скинами и даже специально точит кусачки, чтобы быстрее разминировать бомбу. Текст песни посвящен игроку в Counter-Strike, который всегда выкладывается на максимум и ведет команду за собой, чтобы выиграть тот самый решающий раунд в матче.

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