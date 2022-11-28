Прогноз на матч чемпионата мира Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года

28 ноября в матче второго тура чемпионата мира схлестнутся сборные Португалии и Уругвая. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на Национальном стадионе в Лусаиле, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в Криштиану Роналду. Поставить на Португалию можно за 2.00, это 50% вероятности. Ничья доступна за 3.40 (29%), победа Уругвая — за 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что Уругвай не проиграет во втором подряд матче на ЧМ, оформите ставку за 1.90.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.43, Ф2(0) — за 3.10.

В пяти последних матчах Уругвай не сумел прошить соперника трижды. ИТМ2 (1) оценили в 1.53. Однако если южноамериканцы забьют один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Эксперты не ожидают результативной встречи, памятуя о матче уругвайцев с Южной Кореей. Там команды обошлись без ударов в створ. Тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.71.

Вариант «обе забьют» предложен за 2.04, обратный исход — за 1.78.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу Португалии за 5.90.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Уругвай

Португальцы победили в стартовом матче ЧМ против Ганы (3:2), но смущает количество пропущенных мячей. Команда Роналду дала ганцам несколько возможностей отличиться, африканцы вообще могли сравнять. А Уругвай куда выше классом, и пусть их матч против корейцев не вводит в заблуждение. У них хватает форвардов, а в последних пяти встречах они одолели Канаду (2:0) и Панаму (5:0). Так что следует ожидать обмена голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.04.