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Сегодня, 15:15

Южная Корея — Гана: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Южная Корея — Гана 28 ноября 2022 года
Артем Белинин
Сон Хын Мин.
Фото Getty Images
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28 ноября в матче второго тура группового этапа ЧМ встретятся сборные Южной Кореи и Ганы. Игра начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Эдьюкейшн Сити», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
Гана

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в номинальных хозяев. Поставить на Южную Корею можно за 2.65, это примерно 38% вероятности. Ничью и победу Ганы оценили одинаково — котировкой 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что африканцы не уступят в матче, оформите ставку за 1.54.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.82, Ф2(0) — за 2.10.

«Верх» по голам проходил по два раза за последние пять матчей у каждой команды. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.57.

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Вариант «обе забьют — нет» эксперты оценили в 1.71 — обмена голами не ожидается.

Ждем мяч от главной звезды? Гол Сон Хын Мина можно взять за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:1 — за 5.90;

• 1:0 в пользу корейцев — за 6.20;

• 1:0 в пользу ганцев — за 7.80.

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Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
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