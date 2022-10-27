27 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» попробует повторно разобраться с ПСВ, на этот раз — на выезде. Матч начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Филипс», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск. Рассудит команды итальянский арбитр Марко ди Белло.

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в «Арсенал»: поставить на победу «канониров» можно за 2.46, это примерно 40% вероятности. Успех хозяев оценили в 2.85 (35%), ничью — в 3.70 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу ПСВ в случае положительного исхода выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что голландцы не уступят дома, оформите ставку за 1.59.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.08, Ф2(0) — за 1.80.

Аналитики твердо убеждены в результативности матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.69. Однако статистика против такого исхода — лондонцы играли с ПСВ восемь раз, и в семи встречах «верх» по голам не прошел. Также в четырех прошедших матчах «Арсенала» в АПЛ и Лиге Европы «верха» не было, так что стоит присмотреться к обратному исходу — тотал меньше 2.5 мяча идет за 2.24.

Вариант «обе забьют» также не вызвал у экспертов сомнений и предложен за 1.59. Но со статистикой такая уверенность тоже не бьется — за восемь личных встреч обмен голами случился только три раза. К тому же в прошедших четырех матчах «Арсенала» три раза проходила ставка «обе забьют — нет», оформить ее можно за 2.36.

Ожидаете голов от кого-то персонально? Судя по котировкам, лучшие шансы забить за ПСВ у Гуса Тиля (4.00), за «Арсенал» может отличиться Эдди Нкетиа (3.00).

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.

Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Арсенал»

«Арсенал» — лидер АПЛ и группы А Лиги Европы. Но, несмотря на это, у них происходит естественный спад (в четырех матчах подряд они не могут забить больше одного мяча). Тем не менее это никак не отражается на результатах — за указанный отрезок «канониры» заработали 10 баллов из 12 возможных. Плюс история личных встреч команд вырисовывает ставку на низкую результативность.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 2.24.