14 февраля в матче 1/8 Лиги чемпионов встретятся финалисты турнира 2020 года — «ПСЖ» и «Бавария». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — англичанин Майкл Оливер. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.45 мск.

По мнению букмекеров, у команд практически равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с котировкой 2.65, что составляет примерно 37% вероятности. Успех гостей доступен за чуть меньшие 2.60 (38%). Ничья идет за 3.80 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3800 рублей.

Также вы можете сразу попробовать угадать команду, которая выйдет в 1/4 финала. Поставить на «ПСЖ» можно за 2.42, на «Баварию» — за 1.61.

Три наиболее вероятных результата матча в Париже отражают примерно равные шансы соперников:

• ничья 1:1 идет за 7.60;

• победа парижан 2:1 — за 9.30;

• успех мюнхенцев с таким же счетом — тоже за 9.30.

Аналитики предвкушают яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.50.

Наиболее вероятный автор первого гола в игре — Килиан Мбаппе. Поставить на то, что француз откроет счет на «Парк де Пренс», можно с коэффициентом 5.50.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 15 февраля 2023 года

Обе команды обладают топовыми составами, но к очному матчу могут подойти без важных исполнителей. У «ПСЖ» под вопросом участие Мбаппе, Лионеля Месси и Марко Верратти. За несколько дней до матча главный тренер парижан Кристоф Гальтье заявлял, что Килиан точно не сыграет против «Баварии», но позже французские СМИ представили обратную информацию. В составе мюнхенцев же до сих пор травмирован Садио Мане.

При этом команды все равно показывают отличную результативность: «Бавария» в трех последних играх во всех турнирах забила 11 мячей, «ПСЖ» же в среднем по сезону заколачивает 2.6 гола за матч. Также соперники результативно выступили на групповом этапе ЛЧ: парижане за шесть туров вонзили 16 мячей, мюнхенцы — 18.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 — за 1.52.