16 октября в класико сыграют «Реал» и «Барселона». Матч начнется в 17.15 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Реала» можно за 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Барселоны» доступен за 3.00 (33%), ничья — за 3.70 (25%).

При ставке в тысячу рублей на викторию гостей в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что команда Хави не проиграет в Мадриде, оформите ставку за 1.63.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.72, Ф2(0) — за 2.20.

Эксперт абсолютно не сомневаются в том, что «верх» по голам в игре пройдет. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.54.

Вариант «обе забьют» тоже очень вероятен, его оценили в 1.48.

На гол Бензема можно поставить за 1.95, на такой же результат у Левандовского — за 2.10.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.60;

• 2:1 — за 8.80;

• 1:0 — за 10.0.