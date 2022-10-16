Прогнозы на спорт
Сегодня, 11:15
16 октября в класико сыграют «Реал» и «Барселона». Матч начнется в 17.15 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Реала» можно за 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Барселоны» доступен за 3.00 (33%), ничья — за 3.70 (25%).
При ставке в тысячу рублей на викторию гостей в случае успеха выплата составит 3700 рублей.
Если считаете, что команда Хави не проиграет в Мадриде, оформите ставку за 1.63.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.72, Ф2(0) — за 2.20.
Эксперт абсолютно не сомневаются в том, что «верх» по голам в игре пройдет. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.54.
Вариант «обе забьют» тоже очень вероятен, его оценили в 1.48.
На гол Бензема можно поставить за 1.95, на такой же результат у Левандовского — за 2.10.
Три наиболее возможных точных счета выглядят так:
• 1:1 — за 7.60;
• 2:1 — за 8.80;
• 1:0 — за 10.0.