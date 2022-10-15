16 октября в чемпионате Испании состоится матч главных команд страны — мадридский «Реал» примет каталонскую «Барселону». Игра девятого тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 17:15 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Хосе Санчес Мартинес. Насладиться суперфутболом можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение действующему чемпиону Испании. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.34, вероятность исхода — примерно 42%. Ничья оценена котировкой 3.60 (26%), успех «Барселоны» — 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на триумф каталонцев в случае положительного результата принесет выигрыш в 3100 рублей, чистая прибыль составит 2100 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за 1.64. В последнем официальном матче сине-гранатовые разгромили соперника со счетом 4:0.

Можете взять менее безопасный, но более богатый исход: Ф2(0) за 2.23 или Ф1(0) — за 1.70.

Эксперты считают, что матч получится достаточно результативным: ТБ 2.5 оценен в 1.56, ТМ 2.5 — в 2.55.

Также мало сомнений в том, что соперники обменяются голами: «обе забьют» можно оформить за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.60.

Хотя в составах команд полно высококлассных исполнителей, которые способны заработать пенальти, стоит он аж 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

В прошлом сезоне Карим Бензема забивал почти в каждом матче, а в этом немного сдал. Конечно, виновата в том числе травма, из-за которой он пропустил четыре игры, но все равно его безголевая серия достигла уже пяти встреч. В чемпионате он отличился всего трижды, в Лиге чемпионов — ни разу за 210 минут.

В отличие от француза лидер каталонского нападения Роберт Левандовски прет в гору: нанес уже 14 результативных ударов (девять в ла лиге и пять в ЛЧ). В последнем матче с «Интером» дубль поляка спас каталонцев от поражения и вылета из турнира. Коэффициент 2.00 на то, что Роберт забьет больше Карима, выглядит очень привлекательно.

Рекомендуемая ставка: Левандовски забьет больше Бензема за 2.00.