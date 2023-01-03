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Прогнозы на спорт

3 января, 19:15

«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 4 января 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» 4 января 2023 года
Евгений Коростелев
Андрей Свечников.
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4 января в рамках регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Каролиной». Встреча состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Нью-Йорк» аутсайдером встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (19%), успех «Каролины» — за 2.40 (42%).

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Ставка в 1000 рублей на триумф «Рейнджерс» в случае их выигрыша выплата составит 2550 рублей, а чистая прибыль — 1550 рублей.

На то, что хозяева не уступят в основное время, котировка — 1.57.

Успех коллектива Жерара Галлана с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.98, успех парней Рода Бриндамора идет за 1.86.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен коэффициентом 1.96, ТМ 5.5 — 1.90.

Гол на первой минуте можно взять за 11.0.

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Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Каролина»

«Каролина» шикарно играет с конца декабря: одержала 11 побед подряд и поднялась на второе место в Восточной конференции. А вот «Рейнджеров» немного колбасит — они проиграли три из последних пяти матчей. Нестабилен «Нью-Йорк» и дома: с конца ноября по начало декабря уступил в четырех встречах подряд.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.86.

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ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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