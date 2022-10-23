Прогноз на матч серии А «Рома» — «Наполи» 23 октября 2022 года

23 октября в 11-м туре чемпионата Италии «Рома» Жозе Моуринью схлестнется с «Наполи» Лучано Спаллетти. Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире с 21.40 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главный арбитр встречи — Массимилиано Иррати.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что неаполитанцы превзойдут римлян. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.50, это порядка 40% вероятности исхода. Три очка для «Ромы» доступны за 3.00 (33%), ничья — за 3.40 (27%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выигрыш составит 2500 рублей, чистая прибыль — 1500 рублей.

Вариант «Рома» не проиграет» оценен котировкой 1.57.

«Наполи» оформил «верх» по голам в семи последних матчах во всех турнирах. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.86, на ТМ 2.5 — за 2.00.

Приятный коэффициент 1.71 на обмен голами, «обе забьют — нет» идет за 2.14.

Гол Хвичи Кварацхелии предложено оформить за 3.50, на второй в итальянской карьере дубль — 16.0.

Фаворитизм «Наполи» подтверждается тремя наиболее вероятными результатами:

ничья 1:1 идет за 6.50;

победа гостей 1:0 — за 8.40;

2:1 — за 8.90.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Наполи»

Команда Спаллетти идет на серии из десяти побед и выглядит лучше любого клуба чемпионата Италии на старте сезона. В шикарной форме Хвича Кварацхелия, который набирает очки почти в каждой игре. Дважды после травмы отличился Виктор Осимхен.

«Рома» далеко не такая стабильная, часто чередует победы с неудачами. К тому же недавно из-за повреждения вылетел лидер Пауло Дибала. Поэтому в данном случае читается успех гостей.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.74.