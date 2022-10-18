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Сегодня, 11:15

«Ростов» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России 18 октября 2022 года

Прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Динамо» 18 октября 2022 года
Артем Белинин
Федор Смолов.
Фото Официальный сайт «Динамо».

18 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России встретятся «Ростов» и «Динамо». Игра начнется в 20.30 по московскому времени на «ВТБ Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Кубок России. Группа C
18 окт, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно за 2.00, это 50% вероятности исхода. Успех «Ростова» оценили в 3.70 (27%), ничью — в 3.90 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае их триумфа выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что футболисты Карпина не проиграют, оформите ставку за 1.86.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.49, Ф2(0) — за 2.75.

Поставить на то, что «Динамо» забьет два и больше мяча, можно за 1.90. Аналогичная ставка на «Ростов» предложена за 2.90.

Эксперты считают, что в матче пройдет «верх» по голам. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.90.

Вариант «обе забьют» более предпочтительный, взять его можно за 1.76. Обратный исход доступен за 2.06.

Наиболее вероятный точный счет в матче — 1:1 за 6.70.

Федор Смолов. «Динамо» — «Ростов»: Комличенко и Смолов сразятся за выход в следующий раунд Кубка России

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

Матч важен для обеих команд — поражение критически навредит что одним, что другим. Конечно, выйти в плей-офф наверняка получится, но попасть в верхнюю половину сетки не выйдет. Поэтому соперники вряд ли оголтело полетят вперед — цена пропущенного в контратаке мяча возрастет в разы.

Мало того что на минимум голов намекает вероятный характер матча, так еще и статистика личных встреч вторит. Семь из 10 последних игр между командами закончились двумя и менее голами.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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