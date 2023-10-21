Прогнозы на спорт
Сегодня, 11:45
21 октября «Рубин» в Казани сыграет с ЦСКА. Встреча 12-го тура РПЛ состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главным арбитром назначен Павел Кукуян.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом игры ЦСКА. Взять победу армейцев можно за 2.19, вероятность данного исхода — примерно 45%. Ничья идет за 3.59 (25%), успех «Рубина» — за 3.34 (30%).
Вариант «хозяева не проиграют» предложен за 1.69.
Если команды забьют три мяча на двоих, сыграет котировка 1.87. Если два и меньше, то 1.98.
Обмен голами оценен в 1.71. Это условие сыграло в девяти из 11 предыдущих матчей с участием ЦСКА.
Армейцы забили во втором тайме в пяти из шести последних встреч. На то, что это произойдет снова, котировка — 1.62.
Два и более гола в исполнении гостей доступны за 2.08, меньше двух — за 1.74.
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