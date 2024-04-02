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Прогнозы на спорт

2 апреля, 19:20

«Саарбюкен» был аутсайдером всех раундов Кубка Германии, но выбил «Баварию», «Айнтрахт» и «Боруссию М». На его выход в финал коэффициент 2.85

Евгений Коростелев
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2 апреля в первом матче 1/2 финала Кубка Германии сойдутся команды из третьей и второй бундеслиг — «Саарбюкен» и «Кайзерслаутерн». Встреча на «Людвигспарке» начнется в 21.45 по московскому времени, ее победитель в финале сойдется с «Байером» или дюссельдорфской «Фортуной».

Германия. Кубок. 1/2 финала
02 апр, 21:45. Ludwigsparkstadion (Саарбрюккен)
Саарбрюккен
0:2
Кайзерслаутерн

Удивительно, но «Саарбюкен» в пятый раз в этом розыгрыше Кубка Германии выступает аутсайдером пары. В первом раунде на команду Рюдигера Циля в противостоянии с «Карлсруэ» давали коэффициент 3.35, но она победила 2:1. Далее были «Бавария» (27.0; 2:1), «Айнтрахт» (5.60, 2:0) и «Боруссия» из Гладбаха (4.50, 2:1). Сейчас клуб из третьего дивизиона снова не фаворит — на его успех в основное время предложено поставить за 2.85.

Проход команды Циля в финал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно оформить за 1.99.

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Футбол
Прогнозы на спорт
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