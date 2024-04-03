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Сегодня, 10:15

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 3 апреля 2024 года

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит» 3 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Спартак» — «Зенит».
Фото Global Look Press
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3 апреля «Спартак» примет «Зенит» в первой полуфинальной игре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча состоится на «Лукойл Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Команды рассудит бригада Сергея Карасева. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 20.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей фаворитами: успех «Зенита» доступен за 2.15, это около 44% вероятности. На победу «Спартака» предложили 3.45 (29%). Ничья идет за 3.65 (27%).

Триумф красно-белых с форой (0) можно взять за 2.45. Опцию Ф2(0) — за 1.56.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.29. Котировка на «обе забьют» — 1.50, на обратный рынок — 2.58.

Месяц назад соперники встречались в Санкт-Петербурге и разошлись с нулями на табло. На еще один «сухарь» москвичей дали коэффициент 5.20.

Унаи Эмери (&laquo;Астон Вилла&raquo;). «Ман Сити» в ярости после нулей с «Арсеналом». Под горячую руку просится «Астон Вилла», но у Эмери есть три ферзя в атаке

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

После зимней паузы «верх» по голам прошел только в одной из четырех встреч с участием сине-бело-голубых — против «Урала» (4:1). У москвичей — ровно такая же ситуация: самым результативным поединком стал ответный четвертьфинал Кубка России с «Оренбургом» (3:1). В остальных трех играх парни Гильермо Абаскаля не отличились вообще. Месяц назад соперники не огорчили друг друга в Санкт-Петербурге — на «Лукойл Арене» тоже сыграют осторожно. В числе причин можно назвать и текущую форму обеих команд, и нежелание рисковать в первом полуфинале, ведь через две недели — ответный матч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.82 (если будет ровно три гола, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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