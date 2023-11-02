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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 2 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Константин Лучевников.
Фото Global Look Press
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2 ноября в одном из матчей КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом». Встреча на «Уфа-Арене» начнется в 17.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на победу в основное время. Поставить на успех «Салавата Юлаева» можно за 2.48, что примерно 40% вероятности исхода. На триумф «Ак Барса» — за 2.58 (39%). Ничья же предложена за 3.77 (21%).

Казанцы проиграли уфимцам в основное время только раз в пяти последних матчах. Вариант Х2 предложен за 1.52.

Можете подстраховать команды с помощью форы: Ф2(0) идет за 1.92, Ф1(0) — за 1.88.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.91. В среднем в играх с участием «Ак Барса» забивается 5.5 гола, в матчах «Салавата» — 4.75.

Если хозяева победят с учетом ОТ и серии буллитов, сыграет коэффициент 1.87. Если гости — то 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

«Ак Барс» в этом сезоне очень неплох в матчах против топ-команд: в последнем обыграл СКА (3:2), до этого два раза ЦСКА (5:2 и 4:1). С «Салаватом Юлаевым» казанцы в этом розыгрыше КХЛ также справились — в конце сентября победили 4:2. При этом в играх с середняками и аутсайдерами у них случаются проблемы. Видимо, мотивация на большие матчи у коллектива Билялетдинова зашкаливает как никогда.

«Салават», напротив, набирает очки преимущественно в играх с соперниками ниже классом. А вот с топами испытывает проблемы: уступил «Металлургу» (дважды), «Ак Барсу», московскому «Динамо» и «Автомобилисту». Исходя из этих данных, можно предположить, что предстоящий матч завершится в пользу гостей.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.92.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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