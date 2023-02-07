Прямая трансляция матча серии А «Салернитана» — «Ювентус» 7 февраля 2023 года

7 февраля в 21-м туре серии А «Ювентус» сыграет с «Салернитаной». Встреча состоится на стадионе «Аречи» в Салерно и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.40 мск. Главным арбитром встречи назначен Антонио Рапуано.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» очевидным фаворитом встречи. На победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить с коэффициентом 1.57, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (24%), успех «Салернитаны» — за 6.30 (12%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 6300 рублей, а чистая прибыль составит 5300 рублей.

В первом круге команды сыграли вничью. На то, что «морские коньки» снова не проиграют, котировка — 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Вариант «обе забьют» прошел в четырех из пяти последних матчей «Салернитаны» и в трех из пяти у «Ювентуса». Коэффициент на этот исход — 1.98, на противоположный — 1.83.

Пенальти предложено взять за 2.63, удаление — за 4.20, комбо этих событий — за 9.00.

Эксперты ожидают гола от нападающего «Юве» Душана Влаховича. На его результативный удар можно поставить за 2.30. За 3.20 предложено взять Федерико Кьезу, за 3.50 — Анхеля Ди Марию.

На то, что одна из команд забьет дважды подряд, коэффициент — 1.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: