10 августа в квалификации Лиги Европы стартуют «Шериф» и БАТЭ — команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов. Игра пройдет в Тирасполе на стадионе «Шериф» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Мохаммед Аль-Хаким из Швеции. В России легально трансляцию поединка не покажут.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу клуба из Молдавии можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 62% вероятности. Триумф гостей из Белоруссии предложен с котировкой 5.97 (15%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.08 (23%).

Ждете успеха фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Шериф» при благоприятном результате принесет 1590 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на солидное превосходство хозяев:

• 1:0 в пользу желто-черных — за 5.80;

• 2:0 — за 6.34;

• 1:1 — за 7.20.

БАТЭ ярко вылетел из ЛЧ — дважды крупно уступил «Арису» из Лимасола (2:6 и 3:5). Аналитики не ждут такого же уровня результативности от поединка с «Шерифом». Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.83.

Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 2.08, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.74.

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — БАТЭ

Обе команды оказались в квалификации Лиги Европы после вылета из второго раунда отбора ЛЧ: «Шериф» уступил «Маккаби» из Хайфы, БАТЭ — «Арису». Коллективы не очень ярко играют в атаке: молдаване за пять официальных матчей в этом сезоне (провели одну встречу в чемпионате) ни разу не забили больше одного гола в основное время. Белорусы выдали нелогичную перестрелку с киприотами (11:5 по сумме двух встреч), но до этого спокойно прошли «Партизани» (2:0 и 1:1), а в чемпионате в среднем за тур отличаются всего 1.42 раза.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

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