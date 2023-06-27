Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Швейцария — Франция: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 28 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Швейцария — Франция 28 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Майкл Олисе и Амин Адли (Франция).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

28 июня сборные Швейцарии и Франции сойдутся в заключительном туре группового этапа среди игроков не старше 21 года. Матч пройдет в румынском Клуже на стадионе имени Константина Радулеску. Арбитр Мортен Крог из Дании даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Легально посмотреть прямую трансляцию встречи из России будет невозможно.

Чемпионат Европы U21. Группа D
28 июн, 21:45. ()
Швейцария U21
Франция U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Трехцветным»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.93, это примерно 50% вероятности. Выигрыш «Красных крестоносцев» доступен за 3.87 (24%), котировка на ничью чуть ниже — 3.72 (26%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3720 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают преимущество Франции:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу французов — за 7.75;

• 1:0 — за 8.75.

Сборные на турнире действуют ярко: тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.14.

Также букмекеры полагают, что командам по силам обменяться результативными ударами: этот рынок предложен за 1.64. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 2.24.

Англичанин Томми Дойл в&nbsp;матче против Хорватии. Англия — Германия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 28 июня 2023 года

Прогноз и ставка на матч Швейцария U21 — Франция U21

«Трехцветные» победили в двух стартовых турах группового этапа и к последней игре уверенно взлетели в топ квартета D. Чтобы сохранить первую строчку, команде Сильвена Риполля достаточно сыграть вничью. Вероятно, Швейцарии не получится удержать даже «мирный» результат — класс французов намного выше. За Францию выступают основные игроки «Лидса», «Милана», «Лейпцига», «Лиона», «Байера» и других сильных клубов. Ростер «Красных крестоносцев», по данным Transfermarkt, в 5.9 раза дешевле.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.93.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Италия — Норвегия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 28 июня 2023 года