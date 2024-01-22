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Сегодня, 08:15

СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск 22 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
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22 января СКА в регулярном чемпионате КХЛ сойдется с восьмой командой Западной конференции — минским «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры считают армейцев однозначными фаворитами: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.65, вероятность — около 60%. Выигрыш гостей оценили в 4.80 (19%), даже ничья идет за чуть меньшую котировку 4.60 (21%).

Успех подопечных Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.35, этот рынок на минчан дан за 3.20.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.80, Ф2(+1) — за 2.00;

• Ф1(-2) — за 2.55, Ф2(+2) — за 1.48.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.35.

Комбинированная ставка на победу СКА и тотал больше 4.5 гола предложена за 2.15.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Минск

Петербуржцы набрали фантастический ход: в последних 27 матчах регулярного чемпионата потерпели всего пять поражений и победили во всех остальных встречах. Минчане выступают не так ярко — проиграли дважды подряд с неприятным общим счетом 3:9. Характерная черта разборок между этими соперниками — высокая результативность. В восьми из 10 предыдущих очных поединков армейцы и динамовцы отметились как минимум шестью голами на двоих. СКА в этом сезоне отличается в среднем 3,17 раза за три периода, «Динамо» — 2,60.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.75.

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