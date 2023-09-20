20 сентября в КХЛ СКА сыграет с «Северсталью». Встреча состоится в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что СКА наконец прервет серию из пяти поражений. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.66, вероятность исхода — порядка 60%. Ничья доступна за 4.90 (17%), успех «Северстали» — за 4.30 (23%).

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Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.85, ТМ 5.5 — за 2.00. В четырех последних матчах с участием СКА «верх» по голам пробит не был.

В крайней встрече с «Сибирью» СКА нанес 44 броска в створ, с «Динамо» ранее — 38. ТБ 34.5 попадания в ближайшей игре идет за 1.76.

Победу хозяев с форой (-1.5) шайбы можно оформить за 2.13, если же вы на стороне гостей, возьмите Ф2(+1.5) за 1.76.

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