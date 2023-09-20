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Сегодня, 17:00

PARI стала титульным партнером состава Entity по Dota 2

Entity.
Фото Официальный канал Entity в VK
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Букмекерская компания PARI и состав Entity по Dota 2 подписали новое соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на год. Начиная с турнира DreamLeague Season 21, который стартовал 18 сентября, PARI станет титульным партнером команды.

Состав Entity по Dota 2 представляют россиянин Владислав Kataomi Семенов, белорус Дмитрий Fishman Полищук, казахстанец Алимжан Watson Исламбеков, филиппинец Ким Gabbi Вильяфюрте, а также немец Даниэл Stormstormer Шоетзау.

Ранее Entity стала победительницей европейских отборочных и завоевала слот на The International, где коллектив начнет свой путь 12 октября.

«Entity второй год подряд показывает топовый уровень на региональных отборочных и вновь завоевал место на главном чемпионате в мире «Доты». Ребята максимально заряжены показать свой уровень на The International и превзойти прошлогодний результат. Мы рады, что у нас есть возможность поддержать Entity в их увлекательном походе за Аегисом. Мы ценим целеустремленность ребят и готовы развивать наше партнерство», — заявил руководитель направления киберспорта PARI Иван Бураченко.

«Мы очень рады снова объединиться с PARI после краткой совместной активности на последнем The International. На этот раз нас ждет более долгое и захватывающее путешествие. В рамках этого партнерства мы предусмотрели ряд впечатляющих проектов. Это крутая попытка объединить наш опыт в привлечении аудитории и работе с болельщиками. Мы создали растущую фан-базу, которой отводится огромная роль в этом партнерстве. Уверен, совместными усилиями мы сможем применить целостный подход к киберспорту», — цитата соучредителя Entity Варун Бхавнани.

The International 2023 пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле. В турнире примут участие 20 лучших команд со всего мира.

Киберспорт
Прогнозы на спорт
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