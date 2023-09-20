20 сентября «Реал Сосьедад» впервые за 10 лет сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов — соперником басков станет финалист прошлого розыгрыша «Интер». Встреча на «Реале Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Майкла Оливера из Англии. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на успех нерадзурри можно с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Ничью оценили в 3.35 (30%). Триумф бело-голубых предложен с котировкой 3.05 (33%).

Допускаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном случае принесет 3350 рублей.

В нынешнем сезоне команда Иманоля Альгуасиля ни разу не уступила на своем поле. То, что баски продлят счастливую серию, можно взять за 1.60.

За четыре дня до выезда в Сан-Себастьян парни Симоне Индзаги низвергли «Милан» (5:1), а до этого разнесли «Фиорентину» (4:0). Тотал больше 2.5 гола идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.

«Интер» обменялся результативными ударами с соперниками в половине из четырех туров чемпионата Италии, «Реал Сосьедад» — в четырех из пяти встреч ла лиги. «Обе забьют» дали за 1.80, обратный вариант — за 2.05.

В каждом матче серии А черно-синие отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал миланцев больше 1.5 мяча доступен за 2.34.

Победа бело-голубых с форой (0) представлена за 2.16. Если верите в нерадзурри, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.70.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 за 5.40;

виктория миланцев 1:0 — за 7.00;

выигрыш басков с тем же счетом — за 8.20.

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