23 июля дебютант чемпионата России «Балтика» приедет в гости к «Сочи». Поединок первого тура РПЛ состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru с 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка достанутся хозяевам: поставить на победу «Сочи» предлагают с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 52% вероятности. Успех калининградцев оценен в 4.38 (23%). Котировка на ничью — 3.93 (25%).

«Балтика» еще ни разу не обыгрывала южан. Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их исторического триумфа принесет 4380 рублей.

В 2022 году команды провели два товарищеских поединка — оба завершились викторией «Сочи» с одинаковым счетом (1:0). На то, что парни Сергея Игнашевича не пробьют Дениса Адамова, доступен коэффициент 2.42.

Оппоненты огорчили друг друга в половине из четырех очных матчей. Обмен голами представлен за 2.00, обратный рынок — за 1.80.

В 2018-м соперники пересекались в первой лиге — обе игры пробили «верх» по голам (4:1 на «Фиште» в пользу «Сочи» и 2:2 в Калининграде). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Балтика»

Калининградцы — вице-чемпионы первой лиги-2022/23 «Балтика». Коллектив Сергея Игнашевича лишь на два балла отстал от «Рубина» и спустя 25 лет вернулся в высший дивизион. Исторически балтийцы — удобный соперник для «Сочи» (три победы и ничья в четырех поединках). Плюс южане бодро прошли предсезонку: разгромили «Енисей» (5:2) и «Ленинградец» (4:1), а также устроили перестрелку с «Краснодаром» (2:2). Кажется, в первом туре нового сезона РПЛ парни Дмитрия Хохлова вполне могут рассчитывать на три очка и продолжение голевых подвигов.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не уступит и ТБ 2.5 за 2.42.

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