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Сегодня, 06:15

«Сочи» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Зенит» 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Вендел, Клаудиньо и Мантуан.
Фото ФК «Зенит»
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7 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» встретится с «Сочи». Матч пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 14.00 по московскому времени. Он будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит

В букмекерской компании Olimpbet «Зенит» считается серьезным фаворитом игры. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.58, что около 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.29 (23%), успех «Сочи» — за 5.98 (14%).

На то, что южане прервут серию из пяти поражения в РПЛ, котировка — 2.47.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.97.

«Зенит» пропустил в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. На гол «Сочи» можно поставить за 1.65, на обмен результативными ударами — за 1.93.

Два и более гола в исполнении гостей увеличат ставку в 1.68 раза, один и менее — в 2.17.

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