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Прогнозы на спорт

Сегодня, 04:15

В сентябре Самсонова не пустила Рыбакину в финал Монреаля. Теперь Елена возьмет реванш

Прогноз на матч WTA Пекин Елена Рыбакина — Людмила Самсонова 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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7 октября в Пекине состоятся полуфиналы турнира WTA 1000. В одном из них россиянка Людмила Самсонова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча начнется не ранее 11.30 по московскому времени, в прямом эфире на территории России она показана не будет. Самсонова никогда не проигрывала Рыбакиной (3:0).

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Несмотря на статистику личных встреч, аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящего матча Рыбакину. На ее победу можно поставить за 1.49, что примерно 67% вероятности исхода. Успех Самсоновой котируется за 2.72 (33%).

Выигрыш Людмилы с форой (+3.5) гейма доступен за 1.76, Ф1(-3.5) идет за 1.93.

Считаете, что матч получится в меру упорным? Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.83.

Самсонова не просто брала сет в каждой встрече против Рыбакиной, но и забрала каждую из них. На ее победу хотя бы в одной партии котировка — 1.67.

Если Елена победит 2:0, сыграет котировка 2.13. Если 2:1 — 3.80. Оба варианта — наиболее вероятные, по мнению экспертов.

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Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Людмила Самсонова

Каждая серия рано или поздно заканчивается. В финале Пекина это доказал Янник Синнер, после шести поражений подряд обыгравший Даниила Медведева. Идентичная ситуация, вероятно, произойдет в предстоящем полуфинале между Рыбакиной и Самсоновой.

Людмила ведет 3-0, но в последней встрече Елена не дожала ее из-за усталости — накануне она провела тяжелый матч против Касаткиной. Сейчас же теннисистки находятся в равных условиях, и ничто не мешает Рыбакиной доказать превосходство. Будем честны: по сезону и на этом турнире она играет стабильнее Самсоновой.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (-2.5) гейма за 1.64.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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