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Сегодня, 13:15

«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 11 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 11 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Фредрик Клаэссон и Сергей Плотников.
Фото Официальный телеграм-канал ЦСКА
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11 октября в КХЛ состоится московское дерби — «Спартак» примет ЦСКА. Встреча команд пройдет на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче одержит ЦСКА. На такой результат можно поставить с коэффициентом 2.23, что примерно 45% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех «Спартака» в основное время — за 2.90 (34%).

Верите в высокую результативность игры? На шесть и более шайб предложено поставить за 2.17, на ТМ 5.5 — за 1.68.

Вариант «ничья или победа «Спартака» по итогам 60 минут игры идет за 1.65.

Если счет откроют хозяева, сыграет котировка 2.00. Если гости — 1.79.

На то, что обе команды забросят минимум по два раза, коэффициент — 1.71. Если этого не произойдет, тогда сумма ставки увеличится в 2.02 раза.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей, уступив лишь в армейском дерби СКА (2:3). Благодаря этим результатам команда Федорова переместилась на шестое место в таблице «Запада». «Спартак» идет третьим, но почти все очки набрал в противостоянии с середняками и аутсайдерами. Как только дело доходит до встреч с топ-командами, красно-белые, как правило, уступают. Это произошло в поединках с «Локомотивом», «Динамо» и тем же ЦСКА.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.72.

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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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