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Сегодня, 14:15

СКА — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 11 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Локомотив» 11 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
СКА.
Фото Официальный телеграм-канал ХК СКА
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11 октября санкт-петербургский СКА в КХЛ сразится с ярославским «Локомотивом». Игру примет Ледовый дворец, стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

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СКА — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу армейского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 2.31, это приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (23%), успех «Локомотива» — за 2.90 (34%).

Условие, при котором железнодорожники не уступят по итогам трех периодов, предложено взять за 1.61.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.06, ТМ 4.5 — в 1.75. В четырех последних матчах с участием СКА и в четырех из пяти у «Локомотива» прошел «верх».

Если счет откроют хозяева, тогда сыграет котировка 1.81. Если гости — 2.00. Отсутствие заброшенных шайб увеличит сумму ставки в 30 раз.

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На три и более гола в исполнении прошлогоднего финалиста «Запада» коэффициент — 2.23. Такой же вариант у ярославцев можно взять за 2.56.

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