20 августа в Москве на «Открытие Банк Арене» состоится самое волнующее событие лета в российском футболе — «Спартак» сразится с «Зенитом». Игра пятого тура РПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 18.30 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» фаворитом домашнего матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.47, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.62 (25%), успех «Зенита» — за 2.83 (35%).

Ставка в 1000 рублей на действующего чемпиона в случае его выигрыша принесет выплату в 2830 рублей.

Опасаетесь взять чистую победу одной из команд? Ф2(0) идет за 2.05, Ф1(0) — за 1.81.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.42. В семи из 10 последних встреч соперники не выражали протест результативному футболу и оформляли «верх».

Также они часто обмениваются результативными атаками — вариант «обе забьют» также сыграл в семи случаях из 10. На такой исход выставлен коэффициент 1.50, на обратный результат — 2.59.

Пенальти и удаление в матче этих команд встречается нередко, поэтому стоит присмотреться к такому условию. При том что котировка на него сладкая — 5.98.

Ничья 1:1 за 6.40 — наиболее вероятные цифры на табло по итогам встречи, считают эксперты.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» шел на серии из пяти побед в начале сезона, но оступился в последнем туре РПЛ, проиграв в гостях «Уралу» (2:3). Причем это был далеко не первый матч, в котором красно-белые показали слабую игру в обороне — в шести играх они пропустили 12 мячей (в среднем два за 90 минут). При этом в атаке коллектив Абаскаля снова был хорош — москвичи отличились минимум дважды во всех матчах нового сезона.

«Зенит» играет не так весело и результативно, но и пропускает значительно меньше — всего четыре гола в шести играх. Тем не менее питерцы вряд ли смогут устоять перед нападением «Спартака». Делаю такой вывод исходя из уровня нападения красно-белых и того, что питерцы многое позволяли некоторым соперникам в последних играх — просто у них сбоила реализация.

Так что в этой битве жду обмена голами и пробития ТБ 2.5. Такой результат случился ровно в половине из 10 последних матчей команд, но сейчас без этого никак не обойтись — Промес, Клаудиньо и остальные обеспечат.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.68.

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