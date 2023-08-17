Акция «Идеальный тиммейт» от PARI: победители сыграют в Dota 2 с 9Pandas

Букмекерская компания PARI подготовила специальную акцию для фанатов Dota 2 — «Идеальный тиммейт». Она приурочена к старту квалификационного раунда The International 2023. Болельщики смогут создать свой профиль по Dota 2. Те пользователи, чьи анкеты окажутся лучшими, получат шанс сыграть в шоу-матче с 9Pandas.

Пользователям нужно будет заполнить свой профиль. Например, рассказать о своем любимом герое или профессиональном игроке в Dota 2, указать MMR и предпочитаемую роль. Чем интереснее анкета, тем выше шанс, что она понравится другим геймерам и игрокам состава 9Pandas. После заполнения анкеты пользователи смогут оценивать профили других участников акции, свайпая их вправо или влево.

Каждый день можно будет поставить до пяти лайков другим участникам акции. Доступное количество лайков можно увеличить до десяти (Премиум статус) или 15 (Платиновый статус), если повысить ранг своего аккаунта. Для этого следует делать ставки на матчи квалификационного раунда The International 2023 в линии PARI.

В рамках «Идеального тиммейта» будут две группы победителей. В первую группу войдут пользователи с лучшими анкетами — их выберут два игрока 9Pandas в свои команды и сразятся в шоу-матче. Во вторую группу попадут все участники, поставившие лайк главным победителям, — они разделят между собой призовой фонд в размере одного миллиона рублей, который будет начислен на бонусный счет в виде фрибетов. Акция «Идеальный тиммейт» продлится с 17 по 31 августа.