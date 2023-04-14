Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Специя» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 14 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Специя» — «Лацио» 14 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Telegram Дзен

14 апреля в вынесенном матче 30-го тура чемпионата Италии «Специя» на своем поле примет «Лацио». Игра между второй и 17-й командами серии А состоится на стадионе «Альберто Пикко» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция события будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», она стартует в 21.40 мск. Массимилиано Иррати — главный арбитр.

Италия. Серия А. 30-й тур
14 апр, 21:45. Alberto Picco (Специя)
Специя
Лацио

Букмекеры предположили, что игра должна завершиться победой «Лацио». Такое условие можно взять за 1.84, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.59 (27%), успех «Специи» — за 4.68 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 1840 рублей.

Считаете, что «Специя» подставит «Лацио» подножку? Вариант 1Х идет за 2.02.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.70. Во всех предыдущих встречах соперников проходил «верх».

Обмен голами можно оформить за 2.03, противоположный исход — за 1.80.

ИТБ2 (1.5) идет за приятные 2.08. К слову, «Лацио» всегда забивал «Специи» больше одного мяча, а в последних трех играх оформлял от четырех до шести голов.

&laquo;Зенит&raquo;. «Ростов» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо устроят Рио-де-Жанейро в гостях у Карпина

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Лацио» — 6.44;

  • ничья 1:1 — за 6.65;

  • 0:0 — за 7.35.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Специя
0
Читайте также
Медведев допустил исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
«РИА Новости»: под Херсоном российские военные захватили поставленный ВСУ танк Leopard
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Состоялась жеребьевка FONBET MEDIA ELEAGUE