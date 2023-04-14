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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Состоялась жеребьевка FONBET MEDIA ELEAGUE

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Участников в соответствии с игровыми навыками разделили на пять корзин, из которых было сформировано восемь команд. Согласно регламенту сперва были выбраны капитаны, затем распределили составы. Трансляцию можно было посмотреть в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE

Полный ростер команд:

Артем Malik Архипов, Алмаз almazer5 Асадуллин, Арина Ahri Nyan Бердиникова, Данила Bloody Гунин, Матвей yudkiinty Юдкин;

Давид dave Терешин, Ренат suroviy666 Абдраханов, Аркадий murzofix Алехно, Василий RuFre Ширшов, Кирилл inflintii Бельский;

Кирилл pokanoname Старовойтов, Артем ct0m Москва, Марк quickhuntik Свиридов, Кирилл RYTP Деревенчук, Артур HOROSHIYPAREN Карапетьянц;

Рустем mou Телепов, Артем kisexd Глебкин, Алексей PCH3LK1N Пчелкин, Роман qsiff Пикалов, Владислав VinBenzin Носов;

Илья fander Багреев, Анка ant1ka Ананикова, Артем k0wb0y Смирнов, Артемий Artekuz Кузнецов, Александр LISZORED Ширшов;

Тимур pusha Акаев, Алик megarush Нифталиев, Вика VikaPisareva Писарева, Артем Head8 Сидельников, Артем Freed Воронов;

Эдгар 1mperat0r Марутян, Максим qrush Илюшин, Данила JOSKIY Хашимов, Илья grozayy Ельчанинов, Никита fresc0 Хоба;

Магомед mg4aaa Гаджиев, Семен kinqie44 Лисицын, Александр SSSeyka Ушаков, Макар BOilTH Ковязин, Сергей Abzuzuto64 Кондратов.

Турнир пройдет с 28 по 30 апреля на киберарене Colizeum в Москве. Участники разыграют призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.

Прогнозы на спорт
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