14 июня травяной сезон начнется для пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса. Во втором круге турнира в Хертогенбосе он сыграет с французом Ришаром Гаске. Время начала встречи пока неизвестно, в России она показана не будет. В личном противостоянии равенство — 1:1.

Циципас — фаворит предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу греческого теннисиста выставлен коэффициент 1.22, вероятность этого исхода — около 82%. Успех Гаске идет за 4.02 (18%).

Ставка в 1000 рублей на француза принесет 4020 рублей, если Гаске одержит сенсационную победу.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.97, ТМ 22.5 — за 1.78.

Ришар выиграл на двух тай-брейках единственный очный матч на траве — пять лет назад в Хертогенбосе. Его успех с форой (+3.5) гейма идет за 2.05, а Ф2(+4.5) — за 1.59.

Выигрыш французом хотя бы одного сета предложен за 2.03, а греком — за скучные 1.08.

Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Ришар Гаске

Циципас в прошлом сезоне очень недурно зажигал на траве и если уступал, то исключительно топ-игрокам: дважды проиграл Кирьосу, раз — Маррею, а еще взял титул на Мальорке. В Штутгарте он вылетел в четвертьфинале, так что должен стремиться хотя бы к повторению результата. Гаске — неплохой вариант для старта на турнире, ведь возрастной француз уже далек от былой формы.

На старте турнира Ришар расправился с недавно вошедшим в топ-100 американцем Юбэнксом, причем первый сет забрал только на тай-брейке. Француз явно переигрывал соперника в обмене ударами, но с Циципасом справиться ему будет значительно сложнее — все-таки Стеф и на подаче хорош, и в розыгрышах интереснее. Скорее всего, для француза путь завершится в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: 2:0 по сетам в пользу Циципаса за 1.72.

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